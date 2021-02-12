قاليباف يؤكد على تطوير التعاون بين إيران والصين

واشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في رسالته إلى المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية بالمحادثات البناءة في الاجتماع الافتراضي الأخير واكد على عزم مشترك لبرلماني البلدين لتنمية التعاون في شتى المجالات حسب المبادئ الاستراتيجية للسياسة الخارجية الايرانية مؤكدا ان مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يدعم أية خطوة لتعزيز وتقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار قاليباف في الرسالة: "أنا واثق باننا سنشهد فصلا جديدا من التعاون المشترك بالجهود المشتركة واغتنم هذه الفرصة وأتمنى الصحة والسعادة والرفاهية لأمة وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

انتهى** 1453