١٢‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٩:٢٥ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84226620
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قاليباف يؤكد على تطوير التعاون بين إيران والصين

قاليباف يؤكد على تطوير التعاون بين إيران والصين

طهران /12 شباط / فبراير /ارنا- بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي رسائل منفصلة إلى رئيس اللجنة الدائمة للكونغرس الوطني لي جان شو ورئيس المجلس الاستشاري لجمهورية الصين الشعبية وانغ يانغ هنأ فيها بقدوم الربيع الصيني والعام الصيني الجديد وشدد على تنمية التعاون الودي بين البلدين في مختلف المجالات.

واشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في رسالته إلى المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية بالمحادثات البناءة في الاجتماع الافتراضي الأخير واكد على عزم مشترك لبرلماني البلدين لتنمية التعاون في شتى المجالات حسب المبادئ الاستراتيجية للسياسة الخارجية الايرانية  مؤكدا ان مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يدعم أية خطوة لتعزيز وتقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار قاليباف في الرسالة: "أنا واثق باننا سنشهد فصلا جديدا من التعاون المشترك بالجهود المشتركة واغتنم هذه الفرصة وأتمنى الصحة والسعادة والرفاهية لأمة وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

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