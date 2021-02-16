١٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٢:١٣ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84231449
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تمتين التعاون الدفاعي بين ايران واليابان

تمتين التعاون الدفاعي بين ايران واليابان

طهران / 16 شباط/ فبراير/ ارنا – اكد وزيري الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية واليابان في مباحثات عبر الفيديو على تنمية التعاون الدفاعي بين طهران وطوكيو واستمرار القاءات بين القادة العسكريين للبلدين .

وافادت وكالة ارنا نقلا عن موقع وزارة الدفاع اليابانية ان وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد " امير حاتمي " هنأ خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس تعيين " كيشي نويو" وزيرا للدفاع في اليابان.

واكد وزير الدفاع الياباني، خلال الاجتماع الافتراضي على توسيع أنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية لضمان سلامة الملاحة للسفن اليابانية في الشرق الأوسط، داعيا إيران إلى التعاون في ضمان سلامة ملاحة السفن، بما في ذلك السفن المملوكة لليابان.  

وبحث الجانبان الاوضاع الحالية في الشرق الاوسط، مؤكدين على ضرورة استمرار اللقاءات بين القادة العسكريين لايران واليابان.

يذكر ان اليابان تستورد 90% من نفطها من الشرق الاوسط.

انتهى**م م**

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