١٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٨:٤٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84232193
٠ Persons

سمات

خلال ترأسه اجتماع المجلس الاعلى للفضاء الافتراضي؛

روحاني يؤكد على تعزيز الفضاء الافتراضي وتوفير فرص الاستفادة المثلى منه

روحاني يؤكد على تعزيز الفضاء الافتراضي وتوفير فرص الاستفادة المثلى منه

طهران / 16 شباط / فبراير / ارنا – اكد رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" على ضرورة تعزيز الفضاء الافتراضي وتوفير فرص الاستفادة المثلى منه، وذلك نظرا لاستمرار الحاجة الماسة الى الفضاء الافتراضي في ظروف كورونا الراهنة. 

جاء ذلك في تصريح الرئيس روحاني خلال تراسه اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس الاعلى للفضاء الافتراضي، وتعليقا على تقرير وزير التربية والتعليم الذي ركز فيه على دور الفضاء الافتراضي في تقديم خدمات التعليم المرئي نظرا لظروف الجائحة.

وقال : لولا اهتمام الحكومة على تعزيز البنى التحتية للفضاء الافتراضي في انحاء البلاد، لكنّا قد واجهنا فراغا كبيرا في مجال تقديم الخدمات اللازمة الى الشعب اليوم.

واوضح رئيس الجمهورية، ان الظروف الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في ايران، تقتضي الاستفادة المثلى من الفضاء الافتراضي لتقديم العديد من الخدمات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك التعليم المرئي لتلامذة المدارس.

انتهى ** ح ع 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 3 =