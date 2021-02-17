رئيس أساقفة اليونان: المسيحيون الأرثوذكس والمسلمون يمتازون بتفاهم

وبحسب مركز أخبار الحوزة ، جاء في رسالة رئيس أساقفة اليونان: "شكراً لرسالتكم المباركة بمناسبة ميلاد السيد المسيح (ع)

واشار في رسالته الى ما جاء في الانجيل حول "عاملهم كما تحب أن يعاملك الآخرون" وهذه شريعة الانبياء وكتب ان هذه الرؤية للحياة هي سيرة الامام علي ابن ابي طالب واولاده الحسن والحسين عليهم السلام مبينا ان المسلمين الشعية هم اقرب من غيرهم في تطبيق هذه القاعدة الذهبية "عاملهم كما تحب أن يعاملك الآخرون".

وجاء في رسالة رئيس أساقفة اليونان الى رئيس الحوزات العلمية آية الله عليرضا اعرافي : نحن ندرك جيدا اهتمامكم بعمل مشترك لايجاد حلول دينية للتخفيف من حدة التوترات العالمية مبينا ان المسيحيين الأرثوذكس والمسلمين الشيعة يمتازون بتفاهم كبير.

وفي ختام الرسالة تقدم رئيس أساقفة اليونان بتعازيه لاغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني متمنيا ان يكون عام 2021 عاما مشرقا للجميع .

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