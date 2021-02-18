جامعي ايراني: الشهيد سليماني كان يعتمد نهجا مستقبليا في التعاطي مع القضايا الهامة

واشار الدكتور دهشيري خلال المؤتمر الدولي الافتراضي بعنوان "مدرسة الشهيد سليماني والحضارة الاسلامية الحديثة" الى السمات البارزة للحضارة الإسلامية الجديدة هي الأخلاق والعقلانية والإيمان و اضاف ان الشهيد سليماني لعب دورا بارزا في تجسيد هذه السمات.

ولفت الانتباه إلى الميزات الأخلاقية للشهيد سليماني وقال انه كان يتحلى بالتواضع النموذجي وكان سباقا في مساعدة ابناء الشعب خاصة في الظروف الصعبة مثل وقوع الكوارث الطبيعية بما فيها اجتياح السيول و تقديم المساعدة للمنكوبي السيول .

وفي جانب اخر من كلمته امام المؤتمر قال الدكتور دهشيري أن الشهيد سليماني كان يتمتع بمهارة خاصة في تصميم العمليات واستطاع استخدام القدرات المحلية لتنظيم الحشد الشعبي و كان يعتمد على القدرات المحلية في مكافحة تنظيم داعش الارهابي مما حقق نجاحا باهرا في مواجهة التنظيم وذلك استنادا الى المهارة الخاصة التي كان يتمتع بها.

واضاف الشهيد كان يحظى بالثقة والعقلانية وهذه السمات برزت في مواجهة تطرف داعش.

من جانبها قالت الأستاذة هناء سعادة الباحثة والكاتبة والصحفية الجزائرية في مؤتمر مدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الحديثة، ان الشهيد قاسم سليماني لعب دورًا مهمًا في الحاق الهزيمة لقوى العالم والأنظمة الشريرة التي سعت دائمًا وراء توفير فرصة لضرب الإسلام والمسلمين من خلال دعمها للجماعات الإرهابية خاصة تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يعمل على تدمير البنية التحتية لحضارتنا الإسلامية وإعادتها إلى عصر ما قبل الإسلام.

وقالت ان الشهيد سليماني شكل جيشا من مختلف الفئات و الشرائح و الاعراق و كان هدفه الوحيد هو القضاء على الجماعات الإرهابية التي سعت بوحشية إلى تدمير الحضارة الإسلامية".

وختمت بالقول: لا بد من القول إن القوى المتعجرفة ظنت أنها تستطيع تحقيق هدفها بهذا الاغتيال الجبان، لكن ما لا تعرفه الولايات المتحدة هو أن كل أحرار العالم يستلهمون من قيم المقاومة مؤكدة ان إرث الشهيد سليماني سيلهم إلى الأبد القوى التي تحارب الإمبريالية والغطرسة العالمية .

وانهي المؤتمر الدولي الافتراضي بعنوان "مدرسة الشهيد سليماني والحضارة الاسلامية الحديثة اعماله امس الاربعاء في طهران.

انتهى** 1453