مهرجان برازيلي يهدي جائزتين لـ"الملائكة لا تموت"

وحصل علي رضا بيغليري على جائزة أفضل ممثل في دور أول، وأفضل مخرج عن فيلم "الملائكة لا تموت" في الموسم السادس من قسم "المخرجون الطلاب" بمهرجان BIMIFF في البرازيل.

وتأهل فيلم "الملائكة لا تموت" من تأليف وإخراج علي رضا بيغليري مع أفلام من الولايات المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكندا وتشيلي وبورتوريكو، الى مرحلة النهائيات، ليفوز في نهاية الطاف بجائزة أفضل تمثيل في دور أول وأفضل إخراج.

وسبق ان شارك "الملائكة لاتموت" في مهرجان Berlin Flash الدولي في المانيا و مهرجان I WILL TELL الدولي بدورته الحادية عشرة في بريطانيا.

يذكر ان المخرج بيغليري يحمل في سجله الفني اخراج فيلم "القلب الثلجي"(قلب برفي) وشارك به في مهرجان "موريلند" الدولي في نيوزيلندا و مهرجان افلام البیئة الدولي بدورته الثامنة عشرة في تركيا.

وقدم بيغليري فيلمه، "الملائكة لا تموت" لكل شهداء الطاقم الطبي وكل من يحاول إنقاذ الأرواح البشرية.

انتهى**أ م د