افلام ايرانية تتأهل لمهرجان امريكي

وأضاف "نادر سعادتي فر" في مقابلة مع مراسل ارنا، اليوم الأحد، أنه اختير أفلام "لها"، و"منا"،و"حادثة صغيرة"، و"امتلاك" لمرتضى سبز قبا للمشاركة في هذه المسابقة.

واوضح ان أهم هدف للمهرجان الأمريكي الدولي للسينما هو أن يتمكن مخرجو الأفلام حول العالم من عرض أعمالهم على الجمهور، في ظل الظروف الأخيرة التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

وتابع سعادتي فر: هذا المهرجان سيقدم جائزة أفضل فيلم روائي طويل وأفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم رسوم متحركة وأفضل فيلم تجريبي وأفضل فيلم كوميدي بناء على تصويت لجنة التحكيم.

وصرح: تم عرض جميع الأفلام الأربعة هذه في مهرجانات وطنية ودولية مختلفة وحصلت على جوائز مختلفة.

وقال سعادتي فر: فازت هذه الأفلام أيضًا بجائزة أفضل فيلم قصير في الدورة الثانية لمهرجان (Cinalfama) لشبونة السينمائي الدولي في البرتغال، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان الفنزويلي الخامس للسينما والجائزة الأولى لأفضل فيلم في أيام العمل السينمائي(Job International Film) في إيطاليا، وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان (Avalonia) أفالونيا السينمائي الدولي في الولايات المتحدة، و أفضل فيلم طلابي في مهرجان (Ahmedabad) أحمد أباد السينمائي الدولي في الهند، وكذلك حصدت جائزة أفضل فيلم في مهرجان (FFTG) للسينما الدولي في الولايات المتحدة.

وأضاف: سيقام حفل ختام مهرجان (Flickfair) الدولي الثاني بالولايات المتحدة على الإنترنت في 1 مارس 2021 في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

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