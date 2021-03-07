الخارجیة الايرانية: تصريحات رضايي حول سوريا والعراق تنم عن وجهة نظر شخصية

وجاء في بيان الخارجية ان ايران شاركت في مكافحة الارهاب في كل من سوريا والعراق انطلاقا من ادراكها لخطر الارهاب و بناءا على طلب الحكومتين العراقية والسورية.

وبشأن تصريحات رضايي في حوار صحفي حول سوريا والعراق اوضحت الخارجية ان تصريحاته تنم عن وجهة نظره الشخصية وهناك مسافة بينها وبين رؤية الجمهورية الاسلامية الايرانية حيث ان ايران اسرعت في مساعدة الحكومة في كل من العراق وسوريا في كافة الظروف وبرزت مواقف ايران هذه خلال مكافحة تنظيم داعش.

وکان رضایی قد صرح في حوار اجرته معه صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اننا نقدم الدعم لدول المنطقة التي تواجه الاعتداء و العدوان فی حال تقدم تلك الدول طلب المساعدة ونعتبر ارساء الامن و السلام في المنطقة من واجباتنا.

انتهى**1110