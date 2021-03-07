الدفاعات الجوية اليمينة تسقط طائرة تجسس مسيرة تابعة للسعودية

واوضح العميد سريع، في تصريح له اليوم، ان الطائرة المسيرة كارايل اسقطت بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة المرازيق بالجوف (شمال غربي اليمن).

وتعتبر هذه الطائرة هي الثالثة من نوعها التي يتم إسقاطها، بعد ان تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية من نوع KARAYEL تابعة للنظام السعودي في أجواء منطقة المهاشمة بذات المحافظة مطلع العام الجاري، وأخرى في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة نهاية العام 2019م؛ حسب ما افاد به موقع المسيرة الاخباري.

وطائرة كارايل KARAYEL هي طائرة من دون طيار تركية الصنع، تستخدم لغرض الاستطلاع والمراقبة والقصف الدقيق، وتعتبر أول طائرة تكتيكية بدون طيار تم تصميمها وإنتاجها وفقًا لـ لمعيار الناتو STANAG-4671 لأغراض الاستطلاع والمراقبة.

وتتميز KARAYEL بهندسة إلكترونيات طيران مبتكرة تضمن الحماية من جميع أنواع التصادم غير المنضبط، وباستخدام هذه الميزة قامت VESTEL Defense بأمان منظم ضد الأعطال يستخدم لأول مرة مع هذه الطائرة بدون طيار.

وكان موقع المسيرة الالكتروني الاخباري اعلن في وقت سابق من اليوم، قيام طيران العدوان السعودي بقصف "حي النهضة" عبر 5 غارات ، مضافا الى غارتين اثنتين على منطقة عطان.

ويوم أمس السبت، شن سلاح الجو السعودي 14 غارة على مديرية صرواح، و4 غارات على مديريتي مدغل وماهلية في محافظة مأرب، كما شن غارتين على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

انتهى ** ح ع