طهران ويريفان تؤكدان على تعزيز وتطوير العلاقات

وخلال لقائه نائب وزير خارجية أرمينيا "آرمن غونديان" بحث بهاروند، سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما في ذلك في مجال التعاون القانوني، ودفع الوثائق قيد المراجعة بين البلدين، وتحديث بعض الوثائق الأخرى، وايضا أوضاع نهر ارس وقضايا المنطقة، واعتبرا ان وجود الجماعات الإرهابية في المنطقة غير مقبول وشددا على ضرورة خروجهم من المنطقة.

كما اجرى بهاروند محادثات مع مساعد وزير الخارجية الأرميني للشؤون الدولية آبيتونيان، تناولت التعاون بين البلدين في المحافل الدولية، والقضايا الإقليمية وقضايا حقوق الإنسان والتعاون الثقافي ومحاربة الإرهاب .

وخلال لقاء نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والشؤون الدولية مع نائب وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية في أرمينيا "أرمين سيمونيان"، تم بحث القضايا المتعلقة بالوزارة في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.

كما ناقش الجانبان التعاون بين البلدين في إنشاء طريق بين الشمال والجنوب على الأراضي الأرمينية، وخطط دول المنطقة لإنشاء طريق مناسب بين الخليج الفارسي والبحر الأسود، والتعاون بين البلدين في مجال النقل والبنية التحتية.

وفي طريق عودته من أرمينيا إلى ايران، التقى بهاروند أيضا محافظ سيونيك "مليك بوغوسيان" في مدينة كابان لمناقشة قضايا مثل حالة النقل بين البلدين ، وإنشاء منطقة مغري الحرة، وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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