٢٥‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٩:٢٤ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84273962
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تخت روانجي: لن تجني أميركا شيئا من فرض الحظر على إيران

تخت روانجي: لن تجني أميركا شيئا من فرض الحظر على إيران

نيويورك/ 25 آذار/مارس/إرنا- أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة رداً على ادعاء وزير الخارجية الأمريكي، ان أميركا لن تجني شيئا من خلال فرض الحظر الظالم على الشعب الإيراني .

وصرح بذلك مجيد تخت روانجي امس الأربعاء ردا على تصريح أدلى به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مؤتمر صحفي على هامش قمة وزراء خارجية الناتو في بروكسل.

وأضاف أن الولايات المتحدة  الامريكية تدعي أن "الكرة في ارض إيران" ولكن بعد شهرين من الإدارة الجديدة ، تواصل الولايات المتحدة انتهاك  الاتفاق النووي وقرار رقم 2231 لمجلس الأمن الدولي .

وتابع مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة انها أقرت إدارة بايدن بفشل سياسة الضغط القصوى التي كان ترامب ينتهجها ، ومع ذلك ، لا تزال هذه السياسة قائمة.

وزعم وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن مستعدة للدبلوماسية ، لكن إيران لم تختر هذا الطريق بعد وبالتالي فإن الكرة في الواقع على أرضهم.

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