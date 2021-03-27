ايران تتولى رئاسة لجنة تعاون الرابطة العالمية للبنية التحتية للنقل المائي

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والثمانين للجان التابعة للجنة تعاون PIANC، والذي عقد في 24 اذار/ مارس الحالي عبر الفضاء الافتراضي للحد من تفشي وباء كورونا.

وصوّت المشاركون بالاجماع على تعيين السيد محمد رضا الهيار رئيسا للجنة التعاون التابعة للرابطة العالمية للبنية التحتية للنقل المائي، وذلك تقديرا لنشاطاته البارزة وتجاربه القيمة في مجالات الهندسة البحرية وادارة السواحل والموانئ، ولاسيما تخليد المناسبات ذات الصلة بما في ذلك تنظيم المؤتمر الدولي للسواحل والمواني والهياكل البحرية الذي يعقد كل عامين.

يذكر ان "الرابطة العالمية للبنية التحتية للنقل المائي" (PIANC)، باعتبارها اقدم رابطة بحرية دولية، تاسست عام 1885 للميلاد في دول بلجيكا.

تضم هذه الرابطة الدولية اكثر من الفين و500 عضو حقيقي وقانوني؛ وهي مؤهلة للقيام بنشاطات في 65 دولة متقدمة، وتتولى مهام الاستشهاد المرجعي العلمي في مجالات الشحن والنقل البحري، من خلال صياغة التقارير المتخصصة والمعتمدة والتعليمات التنفيذية، وصولا الى هدفها الغائي المتمثل في رفع المستوى المعرفي والفني بشأن البنى التحتية للنقل البحري.

كما تجدر الاشارة هنا، الى دور ايران البارز على صعيدي المنطقة والعالم، في مجالات الهندسة البحرية وادارة السواحل واعداد التصاميم ذات الصلة بالهياكل البحرية والمواني وتنفيذها، واستعدادها لتقاسم هذه الخبرات مع الدول الاخرى؛ بما يؤهلها لتولي رئاسة لجنة تعاون الرابطة العالمية للبنية التحتية للنقل المائي.

انتهى ** ح ع