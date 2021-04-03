صالحي اميري : نجم العاب القوى الايرانية سيلمع في اسيا والعالم

جاء ذلك خلال تصريحات صالحي اميري اليوم السبت، بمراسم ازاحة الستار عن شعار وميداليات الدورة الاولى لبطولة العاب القوى الدولية التي ستقام باستاد الامام الرضا (ع) في مدينة مشهد المقدسة (محافظة خراسان الرضوية – شرق).

وقال رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية : ان اقامة هذه المنافسات الدولية مدينة مشهد المقدسة تحمل في طياتها رسالة معنوية خاصة.

كما نوه، بان رياضة العاب القوى تنضوي تحت احد الاتحادات الرياضية السبعة في ايران والتي ادرجت على سلم اولويات اللجنة الوطنية.

وتابع، ان رياضة العاب القوى الايرانية التي استطاعت التاهل الى دورة الاعاب الاولمبية، تعد واحدة من رهانات اللجنة الوطنية الاولمبية لحصد الميداليات خلال هذا الحدث الرياضي العالمي.

وعلى صعيد اخر، نوه صالحي اميري بمشاركة النساء الايرانيات مع ارتداء الحجاب الاسلامي في ساحات البطولات الدولية والاولمبية؛ وقال : ان الرياضيات الايرانيات مدعاة للفخر والاعتزاز في البلاد والعالم، وعليه فقد وضعت خطط مناسبة لتوفير المزيد من الدعم الى هذه الشريحة.

يذكر ان بطولة الامام الرضا (ع) الدولية لالعاب القوى- رجال، ستقام لاول مرة بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران، على مدى يومي 11 و12 من شهر ابريل الحالي بمدينة مشهد المقدسة، وبمشاركة 15 دولة من انحاء العالم.

انتهى ** ح ع