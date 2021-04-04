٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٩:٥٠ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84284034
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ممثل الولي الفقيه في هرمزكان:

التعاون بين دول المنطقة يضمن الأمن

التعاون بين دول المنطقة يضمن الأمن

بندرعباس/4 نيسان/ابريل/إرنا- أكد ممثل الولي الفقيه في محافظة هرمزكان(جنوبي البلاد)، حجة الإسلام محمد عبادي زاده، ان التعاون بين دول المنطقة يؤدي الى تعزيز الإستقرار وضمان الأمن.

ولدى استقباله وفدا من البحرية الباكستانية مساء اليوم (الأحد)، أضاف عبادي زاده، ان بعض الدول مثل الولايات المتحدة تهدف الى بث الفرقة بين دول المنطقة وعلى أجندتها خطة الإيحاء بانعدام الأمن في المنطقة.

وأضاف: "ان إيران وباكستان دولتان صديقتان وشقيقتان ولهما دور فعال في مختلف القضايا في المنطقة وهما قادرتان على ضمان أمن حدودهما البرية والمائية المشتركة من خلال التفاعلات البناءة".

وشدد على أن إجراء مناورات مشتركة في مياه الخليج الفارسي يظهر للعالم الوحدة والأخوة القائمة بين دول المنطقة ويحمل رسالة ضمان أمن المنطقة من قبل دول المنطقة نفسها ".

ونوه ممثل الولي الفقيه في هرمزكان الى أن إيران مهتمة بالتفاعل البناء مع دول الجوار وترحب بالفرص المتوفرة في الدول، مضيفا ان هناك العديد من القدرات والقواسم المشتركة بين إيران وباكستان.

من جانبه، وصف قائد وفد البحرية الباكستانية التواجد في إيران بأنه "يبعث على للفخر والاعتزاز"، مضيفا: " إنه لشرف عظيم لي ولأعضاء الوفد الباكستاني أن نرسو في ميناء بندر عباس بسفينتنا الحربية".

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