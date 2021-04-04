٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٠:٣٨ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84284062
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مدير الحوزات العلمية في إيران يعزي في وفاة رجل دين باكستاني

مدير الحوزات العلمية في إيران يعزي في وفاة رجل دين باكستاني

قم/4 نيسان/ابريل/إرنا- أصدر مدير الحوزات العلمية في إيران، آية الله علي رضا اعرافي، برقية عزاء في وفاة عالم الدين الباكستاني، حجة الاسلام نوروز علي نجفي.

وجاء في برقية العزاء: تلقيت ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة العالم البارز والأستاذ الفاضل في الحوزة العلمية في باكستان، حجة الإسلام الشيخ نوروز علي نجفي (قده).

وأضافت البرقية: كرس هذا العالم الورع حياته الغالية لنشر وتعزيز العلوم الإسلامية وتعاليم أهل البيت عليهم السلام واعداد طلاب العلوم الدينية وتبليغ التعاليم الإسلامية في باكستان.

وأعرب آية الله اعرافي في البرقية عن خالص العزاء الى أسرة الفقيد آية الله نجفي وجميع ذويه وتلامذته وعلماء الحوزات العلمية في باكستان، سائلا الباري تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

ووافت المنية رجل الدين الباكستاني البارز ومدير مدرسة الجعفرية في كراتشي، حجة الإسلام الشيخ نوروز علي نجفي، في 3 نيسان/أبريل، بعد صراع طويل مع المرض.

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