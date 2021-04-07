مسؤولة برلمانية صربية: العلاقات بين طهران وبلغراد عريقة وودية

وقالت كاراناتس خلال لقائها السفير الايراني في بلغراد الثلاثاء: ان التعاون البرلماني بين صربيا والجمهورية الاسلامية الايرانية هو الان في مستوى جيد وان وجود مجموعتي الصداقة البرلمانية وتبادل الزيارات في المراحل الماضية مؤشر الى هذا الامر.

ووجهت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الصربية الايرانية الشكر والتقدير لنهج الجمهورية الاسلامية الايرانية المبدئي المبني على احترام وحدة الاراضي والسيادة الوطنية للدول، داعية الى الاستمرار والارتقاء بالتعاون في المحافل والساحات الدولية.

واكدت كاراناتس ضرورة الوصول الى آليات مبدعة لتطوير التعاون الاقتصادي-التجاري المتناسب مع العلاقات والروابط السياسية في ظروف الحظر.

واعربت عن املها بالتغلب على جائحة كورونا في البلدين وهنأت نجاح الجمهورية الاسلامية الايرانية في انتاج اللقاح الوطني، معلنة استعداد بلادها للتعاون الصحي خاصة في انتاج لقاح كورونا.

من جانبه اعرب السفير الايراني في بلغراد رشيد حسن بور عن سروره للتعاون البرلماني المتنامي بين البلدين وقال: ان ايران تولي اهمية فائقة لتنمية التعاون البرلماني مع صربيا.

واشار حسن بور الى نجاحات صربيا في مكافحة فيروس كورونا وتلقيح المواطنين، واعلن ترحيبه ودعمه للتعاون بين البلدين في هذه المجالات خاصة انتاج اللقاح.

ونوه الى تقارب وجهات النظر والرؤى السياسية بين البلدين واضاف: ان السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على دعم وحدة الاراضي والسيادة الوطنية لجميع الدول من اجل الحفاظ على السلام والاستقرار والامن.

ولفت السفير الايراني الى الطاقات والرغبات الكبيرة لتوسيع التعاون في جميع المجالات، مرحبا بمقترح السيدة كاراناتس بعقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس بين مجموعتي الصداقة البرلمانية في البلدين في ظروف كورونا.

وجرى التاكيد في الاجتماع على اهمية الدبلوماسية البرلمانية، وتم تبادل وجهات النظر حول امكانية تنمية التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية والثقافية وادارة الغابات.

انتهى ** 2342