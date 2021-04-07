السفير الايراني في موسكو يجري مباحثات مع نائب وزير الخارجية الروسي

وافادت الخارجية الروسية اليوم الاربعاء، ان المباحثات بين مورغولوف وجلالي جاءت في سياق التحضير لزيارة لافروف القادمة الى طهران؛ مبينة ان الجانبين استعرضا القضايا الهامة على صعيد التعاون الثنائي الى جانب القضايا الاقليمية والدولية المدرجة على جدول اعمال الزيارة.

وفي سياق متصل، كانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية السيدة "ماريا زاخاروفا"، اعلنت بان سرغي لافروف سيتجه يوم الثالث عشر من ابريل (2021) الى طهران؛ في زيارة عمل تلبية لدعوة نظيره الايراني "محمد جواد ظريف".

وتوقعت زاخاروفا بان يناقش الجانبان خلال هذه الزيارة، عددا من القضايا الدولية الهامة؛ منها الاتفاق النووي الى جانب الوضع الراهن في سوريا وافغانستان واليمن والخليج الفارسي والمنطقة.

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