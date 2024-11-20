استشهاد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة

وأعلنت مصادر إخبارية عن استشهاد 20 شهيدا ومفقودا فلسطينيا إثر قصف طائرات الإحتلال منزلاً لعائلة جودة في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال القطاع.

وبحسب الإحصائيات الأولية فقد استشهد حتى الآن ثمانية مواطنين فلسطينيين وأصيب عدد آخر في هذه الجريمة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الثلاثاء، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا و110 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 410 إلى 43 ألفا و972 شهيدا و104 آلاف و8 شخص بجراح متفاوتة؛ منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

انتهى**3276