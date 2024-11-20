المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قواعد تدريب وتجمعات للاحتلال

وأفاد الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني، تركزت معظم عمليات حزب الله اللبناني، امس الثلاثاء، على التصدي لتقدم القوات الصهيونية في محيط مدينة الخيام جنوبي البلاد والهجمات الصاروخية على المستوطنات الصهيونية شمال فلسطين المحتلة.

وهاجم حزب الله اللبناني أهدافاً في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة في عدة عمليات بالإضافة إلى العمليات والاشتباكات الحدودية

واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، امس الثلاثاء، عند الساعة 02:00 من بعد ظهر قاعدة "غليلوت" والذي يضم مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

وعند الساعة 06:45 صباحا شنت المقاومة، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة "رامات ديفيد" وهي قاعدة جوية رئيسية في الشمال وتضم أسراب قتالية حربية وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة.

كما أسقطت الدفاعات الجوية للمقاومة طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء بلدة الطيبة، بصاروخ أرض – جو وشوهدت تحترق.

وشن مجاهدو المقاومة الإسلامية، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة "بيت ليد" وهي قاعدة عسكرية تحوي معسكرات تدريب للواءي الناحل والمظليين تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 90 كلم، شرق مدينة نتانيا وأصابت أهدافها بدقة.

‏وفي إطار ‏التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، عند الساعة 11:00 من صباح امس الثلاثاء، منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المحتلة، بصلية صاروخية.

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