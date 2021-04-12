محادثات ايرانية ارمينية حول التعاون الدفاعي

وفي هذا اللقاء الذي جرى الاثنين وحضره ايضا الملحق العسكري في السفارة الايرانية في يريفان العقيد بهمن صادقين، جرى البحث حول التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وارمينيا في المجال الدفاعي وحفظ وتنمية العلاقات الودية بينهما.
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طهران / 13 نيسان / ابريل /ارنا- التقى السفير الايراني مطلق الصلاحية في يريفان عباس بدخشان ظهوري رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الارمينية اللواء "آرتاك داوتیان".
وفي هذا اللقاء الذي جرى الاثنين وحضره ايضا الملحق العسكري في السفارة الايرانية في يريفان العقيد بهمن صادقين، جرى البحث حول التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وارمينيا في المجال الدفاعي وحفظ وتنمية العلاقات الودية بينهما.
انتهى ** 2342
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