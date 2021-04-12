محادثات ايرانية ارمينية حول التعاون الدفاعي

طهران / 12 نيسان / ابريل / ارنا – اجرى المبعوث الخاص لوزير الخارجية الايراني في شؤون افغانستان "محمد ابراهيم طاهريان"، اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين، مع رئيس المجلس الاعلى لمصاحة الوطنية في افغانستان "عبد الله عبد الله" واستعرض خلاله اخر التطورات على صعيدي افغانستان والمنطقة؛ بما في ذلك المفاوضات بين الاطراف الافغانية واليات التوصل الى سلام واستقرار مستديمين في هذا البلد.