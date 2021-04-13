قاليباف يدعو الى حل مشاكل رجال الاعمال الإيرانيين في كوريا الجنوبية

وخلال اجتماع بين رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشانغ سي كيون ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، وجه قاليباف انتقادات صريحة حول سلوك كوريا الجنوبية بشان الحظر، ودعا رئيس وزراء كوريا الجنوبية إلى اتخاذ إجراءات عملية لحل مشكلة بعض رجال الأعمال الإيرانيين في هذا البلد.

و قدم قاليباف قائمة بالإيرانيين الناشطين اقتصاديا في كوريا الجنوبية ولديهم مشاكل قانونية إلى رئيس وزراء هذا البلد، وقال: هؤلاء الأشخاص تلقوا حتى أحكاما قضائية دولية لحل مشاكلهم، لكن للأسف هذه المشاكل لم تحل ونطالب بمتابعة وحل مشاكل هؤلاء الإيرانيين.

ووصل رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونغ سي كيون، إلى طهران الأحد الماضي، حيث اجري خلالها محادثات تناولت سبل تحسين العلاقات بين ايران وكوريا الجنوبية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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