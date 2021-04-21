إيران ستكون من أفضل الدول المنتجة للقاحات كورونا في العالم

واضاف نمكي الیوم الاربعاء في اجتماع لجنة مكافحة كورونا في محافظة البرز إن الحظر الجائر أصبح فرصة لبلدنا، مضيفًا: "الكرامة الوطنية هی في الإنتاج الوطني وقد تم التأكيد مرات عديدة على أننا يجب أن نعتمد على الإنتاج المحلي وقدراته".

وأعلن عن المزيد من الحقن الجماعية للقاحات المحلية في الأسبوع الثاني من شهر مايو القادم، قائلا إن لقاح "كوو إيران بركت"سيدخل قريباً المرحلة الثالثة من اختباره البشري .

واضاف ان إنتاج لقاحات محلية أخرى مثل باستور ورازي وفخرا يمر بالمرحلة التنفیذیه من اختباره البشري .

وقال نمكي: بعض الدول كانت مسؤولة عن توصيل اللقاحات والسؤال هو لماذا يجب أن تتلقى سبع دول 85٪ من لقاح العالم في حين أن بعض الدول لم تتلق حتى جرعة واحدة من اللقاح.

وقال: إن إيران اشترت 16 مليونا و 700 ألف جرعة من لقاح كورونا وفق آلية «كوفاكس». (برنامج لقاح ضد كورونا العالمي تقوده منظمة الصحة العالمية) و كان من المفترض تسليم اللقاحات إلى إيران في مارس 2020 ، لكن تم استلامها في شهر أبريل الجاري .

وفي إشارة إلى الموجة الرابعة لفيروس كورونا في إيران ، أعرب عن ثقته ابن ایران ستجتاز هذه المرحلة بالإجماع والتعاطف والعزيمة الوطنية العالية وتضحية الطواقم الطبية والصحیة .

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