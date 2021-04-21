٢١‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٣:٠٦ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84304339
٠ Persons

سمات

وزير الصحة:

إيران ستكون من أفضل الدول المنتجة للقاحات كورونا في العالم

إيران ستكون من أفضل الدول المنتجة للقاحات كورونا في العالم

طهران/ 21 نيسان/ ابريل/ ارنا -أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي " سعيد نمكي"في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها الباحثون الإيرانيون في مجال إنتاج اللقاحات ، أن إيران ستكون من أفضل الدول في مجال انتاج لقاحات كورونا بالعالم في الربيع الجاري.

واضاف نمكي الیوم الاربعاء في اجتماع لجنة مكافحة كورونا في محافظة البرز  إن الحظر الجائر أصبح فرصة لبلدنا، مضيفًا: "الكرامة الوطنية هی في الإنتاج الوطني وقد تم التأكيد مرات عديدة على أننا يجب أن نعتمد على الإنتاج المحلي وقدراته". 

 وأعلن عن المزيد من الحقن الجماعية للقاحات المحلية في الأسبوع الثاني من شهر مايو القادم، قائلا إن لقاح "كوو إيران بركت"سيدخل قريباً المرحلة الثالثة من اختباره البشري .

واضاف ان إنتاج لقاحات محلية أخرى مثل باستور ورازي وفخرا يمر بالمرحلة التنفیذیه من اختباره البشري .

وقال نمكي: بعض الدول كانت مسؤولة عن توصيل اللقاحات والسؤال هو لماذا يجب أن تتلقى سبع دول 85٪ من لقاح العالم في حين أن بعض الدول لم تتلق حتى جرعة واحدة من اللقاح.

وقال: إن إيران اشترت 16 مليونا و 700 ألف جرعة من لقاح كورونا وفق آلية «كوفاكس». (برنامج لقاح ضد كورونا العالمي تقوده منظمة الصحة العالمية) و كان من المفترض تسليم اللقاحات إلى إيران في مارس 2020 ، لكن تم استلامها في شهر أبريل الجاري .

وفي إشارة إلى الموجة الرابعة لفيروس كورونا في إيران ، أعرب عن ثقته ابن ایران ستجتاز هذه المرحلة بالإجماع والتعاطف والعزيمة الوطنية العالية وتضحية الطواقم الطبية والصحیة .

انتهی ** 3280

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 10 =