٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84304840
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مساعد وزير الدفاع الايراني يلتقي رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق

مساعد وزير الدفاع الايراني يلتقي رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق

بغداد / 22 نيسان / ابريل /ارنا- التقى مساعد وزير الدفاع الايراني العميد حجة الله قريشي في بغداد الاربعاء رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، بشان الأوضاع في المنطقة، وأكدا على أهمية التعاون العسكري بين البلدين وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.

من جانبه أشاد مساعد وزير الدفاع الايراني بجهود الحشد الشعبي في ملاحقة ما تبقى من خلايا الإرهاب في العراق.

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