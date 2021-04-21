مساعد وزير الدفاع الايراني يلتقي رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق

طهران / 20 نيسان / ابريل /ارنا- اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بان قضايا البلاد لن تُحل دون مشاركة الشعب، معتبرا انه ليس من الصحيح التصور بأن أي حكومة في أي مجتمع كان، حتى في المجتمعات المتقدمة، قادرة لوحدها على حل جميع المشاكل والعقد وتوفير الظروف والبيئة المناسبة لحياة الإنسان.