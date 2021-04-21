مساعد وزير الدفاع الايراني يلتقي رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق

وبحث الجانبان خلال اللقاء، بشان الأوضاع في المنطقة، وأكدا على أهمية التعاون العسكري بين البلدين وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
من جانبه أشاد مساعد وزير الدفاع الايراني بجهود الحشد الشعبي في ملاحقة ما تبقى من خلايا الإرهاب في العراق.
انتهى ** 2342
بغداد / 22 نيسان / ابريل /ارنا- التقى مساعد وزير الدفاع الايراني العميد حجة الله قريشي في بغداد الاربعاء رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، بشان الأوضاع في المنطقة، وأكدا على أهمية التعاون العسكري بين البلدين وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
من جانبه أشاد مساعد وزير الدفاع الايراني بجهود الحشد الشعبي في ملاحقة ما تبقى من خلايا الإرهاب في العراق.
انتهى ** 2342
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