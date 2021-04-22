دوري ابطال آسيا...استقلال طهران يخسر امام الدحيل القطري في مباراة مثيرة

وفي هذه المباراة التي جرت في اطار المجموعة الثالثة من دوري ابطال آسيا سجل للدحيل كل من مايكل أولونجا "هاتريك" في الدقائق 10 و27 و85، وعبد الله الأحرق في الدقيقة 43 فيما سجل لاستقلال طهران كل من أمير أرسلان وشيخ دياباتي وفرشيد إسماعيلي في الدقائق 4 و35 و75.



وبهذه النتيجة، رفع الدحيل رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد استقلال طهران عند 6 نقاط في الوصافة.



وجاءت المباراة قوية ومثيرة من جانب لاعبي الفريقين، خاصة في الشوط الأول، الذي شهد تسجيل 5 أهداف.

وفي مباراة اخرى في اطار المجموعة فاز اهلي جدة السعودي على الشرطة العراقي 3-0 ليرفع رصيده الى 4 نقاط فيما بقي الشرطة بلا رصيد.

انتهى ** 2342