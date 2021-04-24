مسؤول : تعليق الرحلات الجوية من والى الهند وباكستان حتى اشعار اخر

وفي تصريح له اليوم السبت، اوضح "دين برست" انه عقب البلاغ الصادر عن قيادة عمليات لجنة مكافحة كورونا، فقد اوعز وزير الطرق واعمار المدن بوقف كافة الرحلات الجوية من والى الهند وباكستان، حتى اشعار اخر.

ونوه هذا المسؤول، في ذات السياق، الى التدابير المتخذة والتنسيق مع مسؤولي الرقابة الصحية داخل المعابر الحدودية الرسمية شرقي البلاد.

وكانت الصحة الهندية، اعلنت اليوم السبت، أن إصابات كورونا ارتفعت الى 346,786 حالة بين ليلة وضحاها؛ مسجلة رقما قياسيا عالميا جديدا لليوم الثالث على التوالي.

انتهى ** ح ع