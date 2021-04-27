ظريف يلتقي السيد عمار الحكيم

وفي اليوم الثاني من زيارته لبغداد التقى وزير الخارجية صباح اليوم بالسيد عمار الحكيم من الوجوه السياسية البارزة في العراق حيث استعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والسيد عمار الحكيم هو زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي الذي يحظى تياره بشعبية كبيرة علد الصعيدين الشعبي والبرلماني.

ووصل ظريف امس الاثنين الى العراق و التقى مع كبار المسؤولين العراقيين بمن فيهم الرئيس العراقي و رئيس وزرائه ورئيس البرلمان و نظيره العراقي و عدد من زعماء العشائر و سيجتمع اليوم مع عدد اخر من المسؤولين العراقيين بمن فيهم المسؤولين في كردستان العراق.

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