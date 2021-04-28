ظريف يؤكد على تنفيذ قرارات لجنة التعاون المشتركة بين طهران ومسقط

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم الاربعاء، ان اللقاء بين ظريف والبوسعيدي في مسقط اليوم، تناول القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، الى جانب التطورات الراهنة في المنطقة.

كما اثنى وزير الخارجية الايراني خلال هذا اللقاء، على جهود سلطنة عمان ودورها البناء فيما يخص القضايا الاقليمية والدولية ذات الصلة بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

واذ اعرب عن ارتياحه لمسار التعاون الاقتصادي والتجاري الايجابي بين طهران ومسقط، دعا ظريف الى تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة؛ وذلك في ضوء اقتراب موعد الاجتماع التاسع عشر لهذه اللجنة.

الى ذلك، اعرب وزير الخارجية العماني عن ارتياحه للتعاون القائم بين طهران ومسقط في مجالات مختلفة؛ مؤكدا على ضرورة توسيع هذه الاواصر.

واستعرض وزيرا الخارجية الايراني والعماني في لقائهما اليوم، التعاون الثنائي في مجالات النقل والقضاء واسترداد المدانين وتبادل السجناء.

انتهى ** ح ع