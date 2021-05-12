ضبط شحنة أسلحة خاصة بالعمليات الارهابية غربي ايران

وقالت العلاقات العامة للواء "امير المؤمنين (ع)" في بيان اصدرته الاربعاء بهذا الصدد: ان الرصد الاستخباري على مدار الساعة من قبل كوادر لواء "أمير المؤمنين (ع)" في محافظة إيلام في المرتفعات الوعرة لمنطقة مهام اللواء غربي البلاد قاد خلال عمليتين الى ضبط شحنة أسلحة مخصصة للعمليات الارهابية .

وأضافت أن الشحنة ضمت 60 قطعة سلاح منها 50 مسدسا للعمليات الارهابية و 10 بنادق كلاشينكوف.

وقالت العلاقات العامة للواء "أمير المؤمنين (ع)": إن هذه الشحنة كان من المفترض نقلها إلى داخل البلاد من أجل القيام بعمليات إرهابية عشية الانتخابات ، لكن هذه المؤامرة فشلت في ظل يقظة كوادر لواء "أمير المؤمنين (ع)".

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