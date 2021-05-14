ظريف ووزيرة الصناعة الاسبانية يؤكدان على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

واشار ظريف خلال اللقاء الى الطاقات المهمة المتوفرة لدى الطرفين للتعاون الاقتصادي الثنائي، خاصة في المجالات التجارية والتعاون في قطاع النفط والغاز والزراعة والبنية التحتية السياحية والنقل الجوي والبحري، مؤكدا ضرورة تحسين وتعزيز العلاقات في هذه المجالات عن طريق ازالة العقبات القائمة والعمل للوصول الى المكانة المناسبة في ضوء طاقات الطرفين.

من جانبها اكدت وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الاسبانية خلال اللقاء اهمية العلاقات بين البلدين، واعلنت رغبة بلادها بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ايران في اطار خارطة الطريق للتعاون بين البلدين.

واعربت ماروتو عن املها ببدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الثنائي بعد انتهاء ازمة كورونا.

انتهى ** 2342