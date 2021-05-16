طالب جامعي إيراني يفوز بالجائزة الدولية للمعهد الملكي للمهندسين البحريين

و أضاف روح الله فاتحي اليوم الأحد، أن هذه الجائزة تُمنح كل عام للمؤلفين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما والذين نشروا أفضل المقالات في مجال السفن فائقة السرعة.

وأضاف فاتحي: أن أبو الفضل محمدي من بوشهر (جنوب البلاد) حاز على هذه الجائزة لتقديمه مقالا من اطروحته للبكالوريوس بالتعاون مع المشرف على اطروحته "سجاد حاج زاده" حول قياس أداء نوع معين من السفن.

واشار مساعد رئيس جامعة الخليج الفارسي للأبحاث والتكنولوجيا الى أن مقال هذا الخريج البالغ من العمر 24 عاما من جامعة الخليج الفارسي نُشر في المجلة الدولية لتكنولوجيا الحرف الصغيرة الجزء ب.

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