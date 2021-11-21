ايران والصين تبحثان بشان تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية

جاء ذلك في تصريح ادلى به فروزان اليوم الاحد خلال اجتماع عقد بحضور رئيس المكتب التجاري الصيني "شو تشي سونغ" والمدير التنفيذي لشركة استثمارات الضمان الاجتماعي (شستا) علي رستمي، اشار فيه الى الطاقات الاقتصادية الموجودة في البلاد ووصف العلاقات القائمة بين ايران والصين بانها وثيقة.

وقال: ان شركة "شستا" تعد اكبر مجموعة اقتصادية في البلاد ونحن نريد تحقيق التعاون والاستثمارات المشتركة بينها وبين الشركات القابضة العاملة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيمياويات والبناء والبنية التحتية والاسمنت والمناجم والسياحة والنقل السككي والبحري والجوي والقضايا المالية والاستثمارية.

واوضح بان لوزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي مجموعات اقتصادية كبيرة تدير قطاعات اقتصادية مهمة في البلاد، لافتا الى عزم شركة "شستا" في تعزيز التعاون مع الشركات الصينية الاقتصادية القابضة.

* المدير التنفيذي لشركة "شستا"

من جانبه اشار المدير التنفيذي لشركة "شستا" علي رستمي الى قدرات الشركة في مجال الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى وقال: ان "شستا" تعد واحدة من اكبر الشركات الاقتصادية والاستثمارية القابضة في ايران وهي تعود لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي تضم في عضويتها 50 بالمائة من سكان البلاد وهي في الواقع تعد اكبر صندوق للضمان الاجتماعي في ايران وتضم 8 شركات استثمارية صناعية واقتصادية قابضة.

واضاف: انه تم التخطيط لتوظيف استثمارات بقيمة 400 تريليون تومان في شركة "شستا" من ضمنها اكثر من 40 تريليون تومان قيد التنفيذ في الوقت الحاضر.

وقال رستمي: اننا نعتزم تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات يورو غالبيتها في قطاع البتروكيمياويات والاستفادة في هذا السياق من طاقات وامكانيات الشركات الاقتصادية الصينية في اطار مشروع اتفاقية الاعوام الـ 25 بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والصين.

*الرغبة في التعاون بين ايران والصين

من جانبه اشار رئيس المكتب التجاري الصيني "شو تشي سونغ" الى الارادة الجادة بين الشركات الايرانية والصينية لتعزيز علاقات التعاون وقال: لقد ادركنا خلال اللقاء مع مدراء الشركات الاقتصادية القابضة التابعة لمجموعة "شستا" الاهمية التي يوليها الجانب الايراني للتعاون مع الصين ونحن كذلك نرغب بتطوير التعاون وهو امر نعتبره من مسؤوليتنا ونامل بتطوير العلاقات مستقبلا مع وزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الايراني ومجموعة "شستا".

انتهى ** 2342