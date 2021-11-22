٢٢‏/١١‏/٢٠٢١, ١:٣٠ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84551185
١ Persons

سمات

باقري: الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا تخضع لأي ضغوط سياسية

باقري: الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا تخضع لأي ضغوط سياسية

طهران/ 22 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تحافظ على طبيعتها الفنية وألا تخضع لأي ضغوط سياسية.

واضاف كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحادثات النووية ، علي باقري الیوم الاثنین في تصريح خاص لقناة  الجزيرة : لا سبب يدعونا للتراجع عن سياستنا النووية ما لم يلتزم الطرف الآخر و لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى تقبل الواقع الجديد بشأن الاتفاق النووي.

وشدد على ضرورة التركيز على جدية محادثات فيينا ، قائلا: تركيزنا ينصب على رفع العقوبات الجائرة.

وصرح : سنواصل أنشطتنا النووية وتطويرها وفق بنود الاتفاق النووي ونريد من الولايات المتحدة تقديم ضمانات برفع العقوبات وتوفير ذلك في محادثات فيينا.

وبشأن الأوضاع في المنطقة قال: ان قضايا المنطقة تناقش بين دول المنطقة فقط.

انتهی ** 3280 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha