وزير الجهاد الزراعي :  لتعزيز التعاون الايراني البيلاروسي في منطقة اوراسيا  

وفي لقائه اليوم الاثنين، سفير بيلاروسيا لدى ايران "ديميتري كالتسوف"، اشار "ساداتي نجاد" الى التداعيات السلبية الناجمة عن الحظر الامريكي الظالم على مسار التعاون بين طهران ومينسك.

وصرح، ان ايران ترغب في الاستفادة من الطاقات الزراعية والثروة السمكية، بما في ذلك استيراد الاجهزة الزراعية وسماد نترات البوتاسيوم من بيلاروسيا، لكن الحظر ادى الى عرقلة التعاون بين البلدين.

ودعا وزير الجهاد الزراعي الى توظيف فرص التعاون المتاحة بين طهران ومينسك، برغم الظروف الراهنة؛ مبينا ان البلدين لديهما طاقات كبيرة في مجال انتاج الادوية البيطرية وبما يتيح لهما امكانية التعاون لانتاج الادوية التي يجب استيرادها من الخارج.

الى ذلك، رحب السفير البيلاروسي في طهران بالجهود الهادفة لتنمية العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون الزراعي بين البلدين.

واكد كالتسوف على استعداد بيلاروسيا للتعاون مع ايران في مجال انتاج الادوية البطرية؛ مصرحا ان السفارة البيلاروسية في طهران وضعت على سلم اولوياتها توسيع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية.

ولفت في هذا السياق، الى "التجارب الناجحة" على صعيد المشاريع المشتركة بين المستثمرين الايرانيين ونظرائهم في بيلاروسيا.

كما تطلع السفير البيلاروسي الى حسم الوثيقة المؤقتة بين مينسك وطهران خلال العام القادم، والتي تنص على تعاون البلدين في انشاء منطقة تجارية حرة في اطار منطقة اوراسيا الاقتصادية.

انتهى ** ح ع