ايران والبرتغال تتباحثان حول العلاقات الثنائية ومباحثات فيينا

وكتب سفير إيران لدى البرتغال مرتضى دامن باك على صفحته الشخصية على تويتر اليوم الثلاثاء بانها جرت مشاورات سياسية بين إيران والبرتغال في لشبونة بحضور مساعد وزير الخارجية الايراني والمدير العام للسياسة الخارجية البرتغالي ".

وتابع ان الجانبين بحثا حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية الهامة بما في ذلك التطورات في أفغانستان والعراق ولبنان واليمن وسوريا والخليج الفارسي واكدا على ضرورة توظيف كل القدرات المتاحة لتوسيع العلاقات في مختلف المجالات .

وأشار السفير الإيراني في البرتغال انه تم خلال اللقاء استعراض التطورات المتعلقة بالمباحثات المقبلة في فيينا وضرورة الرفع الكامل للعقوبات غير القانونية ضد إيران، والتزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق النووي.

انتهى** 1453