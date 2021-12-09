متحدث الحرس الثوري: عناصر افول اميركا تحققت بعد استشهاد الحاج قاسم

وقال العميد شريف في تصريح ادلى به الاربعاء خلال زيارته مقبرة "روضة الشهداء" ومزار القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني في مدينة كرمان جنوب شرق ايران: ان قسما من هدف الحاج قاسم الذي كان يتمثل بهرب الاميركيين من افغانستان قد تحقق وان طرد الاميركيين من العراق في طريقه للحدوث في الوقت الحاضر.

واضاف: ان هذا الهرب والطرد يحدثان للاميركيين بذل وهوان حيث تخلوا بعد 20 عاما عن استراتيجيتهم ولاذوا بالفرار خوفا من تكبد المزيد من الاضرار والفضيحة.

وقال العميد شريف: نحن اليوم نقف في نقطة حساسة جدا بحيث ترنو عيون الكثير من المسلمين واحرار العالم وجميع الذين يعانون من ظلم وجور الصهاينة الى هذه النقطة الملهمة.

واكد المتحدث باسم الحرس الثوري بان سلوك وتراث الحاج قاسم المتمثل بجبهة المقاومة يواصل اليوم مساره بسرعة وقوة عاصفة واضاف: ان اكبر امل للحاج قاسم كان كف شرور الاميركيين عن المنطقة بصفتهم الداعمين الرئيسيين للصهاينة.

وتابع العميد شريف: كونوا على ثقة بانه حينما يتم طرد الاميركيين من المنطقة سيبقى الصهاينة بلا داعم وستصل الامة الاسلامية الى امنيتها القديمة الا وهي تحرير قبلة المسلمين الاولى.

وختم تصريحه بالقول: من المؤكد ان رفاق الحاج قاسم في جبهة المقاومة قد شددوا عزمهم على تحقيق ما تكهن به الحاج قاسم، اي فناء "اسرائيل" وتحرير القدس الشريف، ومن المؤكد ان هذا الامر سيتحقق.

انتهى ** 2342