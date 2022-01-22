الهلال الاحمر الايراني يؤكد على تعزيز التعاون المشترك مع العتبة العلوية المقدسة

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني بيرحسين كوليوند وممثل الولي الفقيه في الجمعية حجة الاسلام عبدالحسين معزي مع امين عام العتبة العلوية المقدسة عيسى الخرسان.

وفي اللقاء اشاد كوليوند بتعاون ومشاركة ودعم العتبة العلوية المقدسة لتدشين مستشفى "الامام علي (ع)"، مؤكدا على مواصلة وتعزيز التعاون المشترك بين جمعية الهلال الاحمر والعتبة العلوية المقدسة لتقديم الخدمات للزوار.

واضاف: ان جمعية الهلال الاحمر بتدشينها مستشفى "الامام علي (ع)" تتخذ خطوة مهمة في مسار تقديم الخدمات لزوار العتبات المقدسة في العراق.

وفي اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر حول تدشين مستشفى "الامام علي (ع)" وكيفية تقديم الخدمات الطبية والصحية للزوار والمجاورين للمرقد للشريف واهالي مدينة النجف الاشرف.

يذكر انه تم تدشين المرحلة الاولى لمستشفى "الامام علي (ع)" بسعة 220 سريرا يوم الاثنين الماضي بحضور عدد من المسؤولين الايرانيين والعراقيين في النجف الاشرف.

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