الرئيس الايراني: على المسؤولين اغتنام موقعهم لخدمة الشعب

جاء ذلك في تصريح للرئيس آية الله رئيسي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء مساء الاحد، قدم فيه التهنئة بمناسبة ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وكذلك الاحتفاء بيوم المرأة ويوم الأم والذكرى السنوية لولادة الامام الخميني (رض) مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال: مثلما اعتبر قائد الثورة الاسلامية اليوم إحد تجليات المجتمع الفاطمي بأنه يتمثل في خدمة المحتاجين ومساعدتهم بإخلاص ودون منة، لذلك فإن على المسؤولين ان يغتمنوا موقعهم في المسؤولية لخدمة الشعب، وأن يكون الاداء لخدمة الآخرين في ضوء التقرب الى الله.

كما أكد رئيس الجمهورية في جانب آخر من حديثه ضرورة أحياء بحيرة ارومية الواقعة شمال غرب ايران، وأوعز الى وزيري الطاقة والجهاد الزراعي ورئيس منظمة البيئة بمتابعة هذا الموضوع.

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