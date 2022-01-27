الادميرال سياري : لابد من التحلي بالقوة لتسخير الامكانات البحرية لمصلحة البلاد

واضاف سياري خلال مراسم توديع المجموعة البحرية الثمانين التي انطلقت اليوم الخميس في رحلة الى البحار والمحيطات الدولية ، ان الثروات البحرية التي يمكن تسخيرها للمصالح الوطنية هي مصادر الغذاء التي وهبها الله للبشر ، اضافة الى مصادر الطاقة المتجددة بمافيها الامواج والرياح التي يمكن استخدامها لتوليد الطاقة.

واضافة الى ماسبق اشار الادميرال سياري الى ان التجارة البحرية ، والدبلوماسية البحرية هما الموضوعان الآخران اللذان ينضويان تحت لافتة منافع البحر.

واوضح سياري ان من متطلبات الاقتدار البحري هو امتلاك قوة بحرية متفوقة نستطيع من خلالها التواجد في البحار والمحيطات لتحقيق الأمن وتأمين مصالح الشعب والبلاد، مضيفا ان مشاركة بحريتنا الى جانب روسيا والصين في مهمات بحرية تعني ان قواتنا البحرية يحسب لها حساب.

واكد المساعد التنسيقي للجيش الايراني ان سفن البحرية الايرانية ساهمت حتى الان في حماية أكثر من خمسة الاف سفينة تجارية وناقلة نفط وبذلك استطاعت تأمين الخطوط الاقتصادية للبلاد.

انتهى** 2344