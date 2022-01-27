بدء مباراة ايران والعراق على استاد "ازادي" في طهران

وتضم تشكيلة المنتخب الايراني في هذه المباراة، امير عابدزاده، شجاع خليل زاده، محمد حسين كنعاني زادكان ، اميد نورافكن ، صادق محرمي، سعيد عزت اللهى، وحيد أميري، علي قلي زاده ، وسامان قدوس ، وعلي رضا جهانبخش ومهدي طارمي.

فيما تضم تشكيلة المنتخب العراقي امام ايران فهد طالب، احمد ابراهیم، میثم جبار، فراس بطرس، محمد علی عبود، سعد عبدالامیر، حسن رائد، امیر العماری، بشار رسن، ایمن حسین و احمد فرحان.

ويحكم المباراة طاقم حكام استرالي وهم كريستوفر جيمس بيث حكماً أول، إلى جانب أنطون ستينين وآشلي وارويك بيكهام، مساعدي الحكم ، وشون روبرت إيفانز مساعد رابع للحكم.

وتسعى ايران للفوز بهذه المباراة لحسم التاهل الى المونديال وهو امر ليس مستبعدا نظرا لقدرات لاعبيها ومؤهلاتهم وغالبيتهم محترفون في اوروبا وتركيا وقطر والامارات، فضلا عن انها تلعب على ارضها وبين جمهورها.

ويبلغ رصيد ايران 16 نقطة في صدارة المجموعة حصدها من الفوز على سوريا 1-0 و 3-0 والعراق 3-0 والامارات 1-0 ولبنان 2-1 والتعادل مع كوريا الجنوبية 1-1.

انتهى** 2344