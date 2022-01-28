٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٧:٠٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84629736
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منتخب فتيات ايران لكرة الصالة يتوّج ببطولة كأس "كافا-2022" الدولية

منتخب فتيات ايران لكرة الصالة يتوّج ببطولة كأس "كافا-2022" الدولية

طهران/ 28 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - توج منتخب فتيات ايران لكرة الصالة تحت 20 عاما ببطولة كأس "كافا-2022" الدولية التي جرت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

ففي هذه البطولة الدولية التي تشارك فيها منتخبات دول اسيا الوسطى حقق منتخب ايران بالفوتسال للسيدات الفوز على منتخب طاجيكستان  بنتيجة 9 – 0، وتوج بلقب البطولة.

وسجلت الاهداف كل من: نسترن مقيمي وفرشته كريمي ( 3 اهداف) وسارا شيربيغي ( هدفان) ونسا احدي وسحر بابي ومهسا علي مددي.

يذكر ان زهرا رحيمي ونسيم كياني مقدم شاركتا في البطولة كحكمين وفيروزة دهقان كحكم مساعد.

استضافت العاصمة الطاجيكية دوشنبه بطولة كافا للسيدات لكرة الصالات 2022 في الفترة من 18 إلى 28 يناير  بمشاركة إيران وقيرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

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