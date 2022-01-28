منتخب فتيات ايران لكرة الصالة يتوّج ببطولة كأس "كافا-2022" الدولية

ففي هذه البطولة الدولية التي تشارك فيها منتخبات دول اسيا الوسطى حقق منتخب ايران بالفوتسال للسيدات الفوز على منتخب طاجيكستان بنتيجة 9 – 0، وتوج بلقب البطولة.
وسجلت الاهداف كل من: نسترن مقيمي وفرشته كريمي ( 3 اهداف) وسارا شيربيغي ( هدفان) ونسا احدي وسحر بابي ومهسا علي مددي.
يذكر ان زهرا رحيمي ونسيم كياني مقدم شاركتا في البطولة كحكمين وفيروزة دهقان كحكم مساعد.
استضافت العاصمة الطاجيكية دوشنبه بطولة كافا للسيدات لكرة الصالات 2022 في الفترة من 18 إلى 28 يناير بمشاركة إيران وقيرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان.
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