مسؤول : اضافة 5 مواقع اثرية ايرانية الى قائمة التراث الاسلامي

وفي رسالة بعثها اليوم السبت الى وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية "عزت الله ضرغامي"، اوضح هذا المسؤول ان المواقع الاثرية الايرانية التي اضيفت مؤخرا الى قائمة الايسيسكو، هي : المشهد الثقافي بقلعة الموت (في محافظة قزوين – شمال)، ومقبرة الشيخ أحمد جامي (في خراسان الرضوية – شرق)، ومجمع بسطام التاريخي في مدينة شاهرود (شرق)، ومنظر ماسولة الثقافي (غرب)، وقبة العلويين (في همدان – غرب).

ولفت الامين العام للجنة الوطنية لمنظمة الايسيسكو، ان اضافة هذه المعالم الاثرية على قائمة التراث الاسلامي، تم عبر التنسيق بين هذه اللجنة وامانة المنظمة الدولية.

علما ان "منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة" (الإيسيسكو)، هي منظمة تعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وتعنى بميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال في البلدان الإسلامية، لتدعم وتقوي الروابط بين الدول الأعضاء؛ ومقرها الرباط.

انتهى ** ح ع