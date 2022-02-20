مسؤول برلماني ايراني: تعزيز العلاقات بين ايران والبرازيل قلل تاثير الحظر

وخلال لقائه في طهران الاحد وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية تيريزا كريستيانا، اشار عسكري الى ان البرازيل تعد اكبر شريك تجاري لايران في اميركا اللاتينية، معتبرا العلاقات العريقة والمستديمة بين البلدين رصيدا لتطوير التعاون وترسيخ العلاقات الثنائية.

واكد بان التطورات الدولية لم تخلق عقبة في طريق تطوير العلاقات بين البلدين والتي تعد ايجابية وماضية الى الامام واضاف: ان التعاون البرلماني مثال لرغبة البلدين في ترسيخ اواصر الصداقة والعلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين.

واعتبر عسكري، البرازيل دولة مهمة ومؤثرة على صعيد السياسة العالمية واعرب عن سروره لعقد اجتماع مجموعتي الصداقة البرلمانية الايرانية البرازيلية وقال: ان مجموعتي الصداقة البرلمانية تؤديان دورا لافتا في الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

ووصف اجراءات الحظر الاميركية المفروضة على الشعب الايراني بانها ظالمة واضاف: ان اجراءات الحظر الاميركية المناهضة لحقوق الانسان تعد سياسة فاشلة في ظل صمود ومقاومة الشعب الايراني.

وقال رئيس اللجنة الزراعية البرلمانية الايرانية: ان تطوير العلاقات الثنائية خاصة في قطاعات الزراعة والصادرات والواردات مع الدول المستقلة مثل البرازيل، يقلل تاثيرات الحظر.

واشار الى الطاقات الواسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين واكد على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين واضاف: ان صادرات المنتوجات البتروكيمياوية والنفطية والغذائية الايرانية الى البرازيل وشراء المحاصيل الزراعية منها سيؤدي للارتقاء بالعلاقات، وفي اطار مقايضة السلع سيتم استيراد المحاصيل الزراعية من البرازيل والاخذ بنظر الاعتبار طاقات ايران الزراعية.

وحول نقل السلع بين البلدين قال: ان لنا 120 سفينة عابرة للمحيطات تابعة لشركة "شستا" حيث اجرينا المحادثات المبدئية معها واعلنت استعدادها في هذا المجال.

واشار الى السياحة الزراعية والزراعة العابرة للحدود الوطنية وقال: ان تجارنا ومستثمرينا على استعداد لمتابعة الامور في مجال السياحة الزراعية وكذلك الزراعة العابرة للحدود الوطنية في البرازيل.

*البرازيل ترحب باي خطوة في سياق تعزيز العلاقات مع ايران

من جانبها اشارت وزيرة الزراعة وتربية الماشية والتموين البرازيلية الى رغبة بلادها بتعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقالت: ان ايران والبرازيل تمتلكان الكثير من الطاقات لتطوير التعاون في مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والزراعية.

واضافت كريستيانا: ان البرازيل تتطلع لتطوير العلاقات الاقتصادية والزراعية والتكنولوجية مع ايران وترحب باي خطوة في سياق تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

ووصفت وزير الزراعة البرازيلية بالمهم تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية وقالت: ان تسهيل انشطة التجار والاهتمام بالقطاعات الخاصة والتعاونية يمكنه المساعدة في الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين.

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