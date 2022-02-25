الخارجية الايرانية تعمل على تسهيل خروج الايرانيين من اوكرانيا

واوضح خطيب زادة في حديث للصحفيين اليوم الجمعة ان وزارة الخارجية بدأت منذ اسبوعين وبعد تصاعد الازمة الاوكرانية باتخاذ عدة اجراءات بشأن اوضاع المواطنين الايرانيين المقيمين في اوكرانيا وبالتنسيق مع السفارة الايرانية في كييف.

واضاف ان وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان اجرى اتصالات هاتفية مع وزيري خارجية روسيا واوكرانيا ، واعطي توجيهاته لسفارتنا في كييف ، كما اتصل اخيرا بوزير خارجية المجر لتسهيل خروج الايرانيين من اوكرانيا عبر هذا البلد.

واوضح خطيب زادة ان السفارة الايرانية في كييف على اتصال دائم بالمواطنين المقيمين هناك وخاصة الطلبة الجامعيين ، وهي مستعدة على مدى 24 ساعة للاجابة عن استفساراتهم والتنسيق معهم والاستماع الى مطالبهم.

واكد خطيب زادة ان الامور مهيأة لاطلاق رحلات جوية الى اوكرانيا أو الدول المجاورة لها في حال امكانية وصول المواطنين الايرانيين اليها من اوكرانيا لنقلهم الى البلاد.

واشار الى ان سفارات ايران في بولندا وهنغاريا وبيلاروسيا ومولدافيا ورومانيا في حالة استعداد كامل لتسهيل خروج المواطنين الايرانيين من اوكرانيا.

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