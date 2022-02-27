خطيب زاده: فعالية دولية لاختيار عاصمة اللغة الفارسية ستقام قريبا

واقيم اليوم الاحد الاجتماع السنوي الثامن لمؤسسات تعليم اللغة الفارسية في العالم برعاية مؤسسة سعدي ووزارة الخارجية الذي عقد اليوم في كلية العلاقات الدولية بوزارة الخارجية.

واشار خطيب زاده خلال الاجتماع الى ان دعم مؤسسات تعليم اللغة الفارسية، والتعاون الأكاديمي، وزيادة المنح الدراسية للاجانب، وتخصيص الجوائز واقامة مهرجانات اللغة الفارسية هي من ضمن سياسات وزارة الخارجية لتوسيع اللغة الفارسية والحفاظ عليها.

وأعلن عن تقديم وزارة الخارجية مشروعا لاختيار عاصمة اللغة الفارسية وقال: أنجزت الأبحاث في هذا الخصوص وهذه الفعالية ستقام في اطار جائزة دولية للدراسات الإيرانية.

ولفت الى الانتهاء من وضع قاعدة بيانات اللغة الفارسية في وزارة الخارجية وقال: ان هذه المعلومات توجه الأنشطة التي يمكننا القيام بها في المستقبل.

‏واقيم الاجتماع السنوي الثامن للمؤسسات الناشطة في مجال تعليم اللغة الفارسية في العالم برعاية مؤسسة سعدي ووزارة الخارجية بحضور غلام علي حداد عادل رئيس مؤسسة سعدي والمتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية محمد حسن شيخ الإسلامي، ورئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية، حجة الاسلام محمد مهدي ايماني بور، ومساعد وزير العلوم حسین سالار آملي.

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