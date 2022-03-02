أمير عبداللهيان: الحكومة تتابع بصورة فاعلة موضوع إحباط الحظر ورفعه

وفي حديثه خلال استقباله الاربعاء جمعا من مدراء وكالات الانباء والصحف ووسائل الاعلام في البلاد، أكد امير عبداللهيان، ضرورة استمرار اللقاءات والتواصل مع وسائل الاعلام، معلنا أن الحكومة الحالية تتابع بشكل فاعل موضوع إحباط الحظر ورفعه، وأن الجهود تبذل من اجل ان تكون اجراءات الحكومة ومبادراتها ومتابعاتها ملموسة في معيشة المواطنين.

وقدم وزير الخارجية شرحا حول احدث التطورات في مسيرة المفاوضات النووية الجارية في فيينا.

واشار امير عبداللهيان الى تطورات اوكرانيا، مستعرضا مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه هذه الازمة واجراءات ومتابعات وزارة الخارجية بشان الرعايا الايرانيين المقيمين في هذا البلد.

وفي اللقاء طرح مدراء وسائل الاعلام في البلاد وجهات نظرهم في مجال السياسة الخارجية ورد وزير الخارجية على اسئلتهم.

انتهى ** 2342