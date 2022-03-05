قائد الجيش الايراني: الشعوب المظلومة في العالم استفادت من الثمار القيمة لجهود الحرس الثوري

وجاء في جانب من بيان اصدره اللواء موسوي لمناسبة يوم الثالث من شعبان ذكرى ولادة الامام الحسين (ع) ويوم تاسيس حرس الثورة الاسلامية: ان السجل اللامع للحرس الثوري الذي تحقق في اعوام الثورة الاسلامية المجيدة بجهود وتضحيات وجهاد قادة وكوادر هذه المؤسسة الثورية في المجالات الدفاعية والعقيدية والثقافية والاكتفاء الذاتي ومساعدة المواطنين، قد عاد بثمار قيمة استفاد منها الشعب الايراني الابي والشعوب المظلومة في العالم.

واضاف: ان يوم الحرس الثوري رمز لتكريم رجال صناع ملاحم وقفوا في قمم الشموخ والاقتدار في طريق العزة والتمسك بالولاية وادخلت اسماؤهم الرعب في قلوب المناوئين للجمهورية الاسلامية.

وهنأ اللواء موسوي رفاق السلاح الاعزاء في الحرس الثوري واسرهم الكريمة بهذا اليوم العظيم وحيا ذكرى الشهداء والمضحين في الحرس، داعيا الباري تعالى بالمزيد من التوفيق والنجاح لكوادر حرس الثورة بزعامة وقيادة الامام الخامنئي العزيز.

انتهى ** 2342