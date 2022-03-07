٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٠:٢٩ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84674019
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صنعاء تنتقد ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي تجاه حصار اليمن

صنعاء تنتقد ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي تجاه حصار اليمن

طهران/7 أذار/مارس/ارنا- انتقد عضو الوفد الوطني في حكومة الانقاذ بصنعاء "عبدالملك العجري"، معايير الغرب المزدوجة في التعامل مع الأزمات، قائلاً: إن سياسات الغرب المتناقضة والتمييزية يمكن رؤيتها في الحرب الأوكرانية اليمنية.

وقال العجري في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أمس الاحد: في اوكرانيا يطالبون بفتح المنافذ ورفع مستوى قدراتها لتدفق المواد الاساسية، وفي ظروف الحرب يتم عادة فتح المزيد من المنافذ الا في اليمن.

وأضاف: المطالبات الغربية بفتح منافذ آمنة لمرور المدنيين في أوكرانيا في الوقت الذي يجري تجاهل المأساة اليمنية وغلق التحالف السعودي الأمريكي كل المنافذ الآمنه لليمنيين.

صنعاء تنتقد ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي تجاه حصار اليمن

وتابع: بعد اغلاق العدوان كل المنافذ يشاركون في اغلاق ميناء الحديدة المنفذ الوحيد المتبقى لاكثر من ٢٥ مليون ويتعمدون خلق أزمة خانقة للنفط والغذاء والدواء.

وقال العجري: بحسب الخبراء إن التحالف بقيادة السعودية يحاول مهاجمة الحديدة لهزیمة الشعب اليمني، لكنهم  بالتأكيد سيفشلون في هذه الخطة.

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