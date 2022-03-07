صنعاء تنتقد ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي تجاه حصار اليمن

وقال العجري في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أمس الاحد: في اوكرانيا يطالبون بفتح المنافذ ورفع مستوى قدراتها لتدفق المواد الاساسية، وفي ظروف الحرب يتم عادة فتح المزيد من المنافذ الا في اليمن.

وأضاف: المطالبات الغربية بفتح منافذ آمنة لمرور المدنيين في أوكرانيا في الوقت الذي يجري تجاهل المأساة اليمنية وغلق التحالف السعودي الأمريكي كل المنافذ الآمنه لليمنيين.

وتابع: بعد اغلاق العدوان كل المنافذ يشاركون في اغلاق ميناء الحديدة المنفذ الوحيد المتبقى لاكثر من ٢٥ مليون ويتعمدون خلق أزمة خانقة للنفط والغذاء والدواء.

وقال العجري: بحسب الخبراء إن التحالف بقيادة السعودية يحاول مهاجمة الحديدة لهزیمة الشعب اليمني، لكنهم بالتأكيد سيفشلون في هذه الخطة.

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