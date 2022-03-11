رئيسي: محافظة مازندران تتمتع بطاقات ضخمة في القطاع الزراعي

وفي تصريح للمراسلين، فور وصوله مطار "دشت ناز" بالمحافظة، أكد رئيسي أن محافظة مازندران محافظة زاخرة بالانتاجات الزراعية وتعد مركزا زراعيا في البلاد وأضاف: ان مازندران تتمتع بطاقات كبيرة في هذا القطاع وهي تحتل المركز الأول والثاني والثالث في البلاد في انتاج معظم المحاصيل الزراعية، مشددا على ضرورة استثمار جميع الطاقات الزراعية والمناجم الجيدة المتوفرة والمدن الصناعية بالمحافظة وسد الثغرات والنواقص الكثيرة التي تعاني منها.

ويرافق رئيسي في زيارته إلى محافظة مازندران، كل من وزراء التربية والتعليم، والشؤون الإقتصادية والمالية، والصحة والعلاج و التعليم الطبي، والجهاد الزراعي، والصناعة والتعدين والتجارة، والتراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، والرياضة والشباب، ورئيسي منظمة التخطيط والميزانية، ومنظمة حماية البيئة، ونائبي رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، وشؤون المرأة والأسرة، ورئيس مكتب الديوان الرئاسي ونائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية.

ويتضمن جدول أعمال زيارة رئيسي الى محافظة مازندران التي تستمر يوما واحدا، تفقد عدد من المشاريع الإقتصادية والتنموية، واجراء لقاءات عامة مع أهالي المحافظة ومع مجموعة من كبار الخبراء في مجال حماية البيئة.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الجمهورية اجتماع المجلس الإداري لمحافظة مازندران، ويلتقي بالنخب في المحافظة، كما سيزور العديد من المناطق هناك.

وقام آية الله رئيسي بزيارة 16 محافظة بالفعل، منذ توليه المنصب وهي كل من هرمزكان وقم ويزد ولرستان وزنجان وسمنان وأردبيل وفارس وخوزستان وسيستان وبلوجستان وخراسان الجنوبية وإيلام وكهكيلويه وبوير أحمد، وبوشهر وكيلان وكلستان.

انتهى**أ م د