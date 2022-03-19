السيدة خزعلي : لتعزيز دور المراة في تفادي الحروب والحصار

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته "السيدة خزعلي"، اليوم السبت على هامش الاجتماع السادس والستين للجنة مكانة المراة الدولية، مع عدد من النساء الناشطات في شؤون السلام داخل الولايات المتحدة الامريكية.

واضافت : يتعيّن علينا بان نتظافر الجهود جميعا لارساء السلام العالمي، وتعزيز الاواصر بين اتباع الديانات السماوية والنساء الناشطات في هذا السياق ومن اجل تفادي نتائج الحروب والحصار بحق الشعوب والنساء والاطفال.

مساعدة الرئيس الايراني، اوضحت في هذا الخصوص ان الحصار يترك اثارا سيئة على وضع المراة والاطفال داخل البلدان.

واضافت، ان القوى التي تفرض الحظر والحصار على النساء والاطفال تعمل دوما لخنق الاصوات المعارضة لها؛ منوهة بالدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الانسان في الدول المختلفة بهدف افشال هذه المؤامرات.

انتهى ** ح ع

