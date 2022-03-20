فتاة إيرانية بطلة مسابقات تنس الطاولة في العراق

وفازت شيما صفائي بالميدالية الفضية وحصلت إلينا رحيمي ولاعبة من مصر بصورة مشتركة على الميدالية البرونزية .
وانطلقت بطولة العالم لتنس الطاولة للناشئين يوم 14 آذار/مارس الجاري في محافظة السليمانية شمال العراق وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه.
انتهى
طهران/20 آذار/مارس/إرنا- نجحت كيميا رستمي في التتويج ببطولة العراق لتنس الطاولة بعد الفوز على اللاعبة الإيرانية الأخرى شيما صفايي بنتيجة 3-2 في منافسات بطولة العراق الدولية لتنس الطاولة للناشئين.
وفازت شيما صفائي بالميدالية الفضية وحصلت إلينا رحيمي ولاعبة من مصر بصورة مشتركة على الميدالية البرونزية .
وانطلقت بطولة العالم لتنس الطاولة للناشئين يوم 14 آذار/مارس الجاري في محافظة السليمانية شمال العراق وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه.
انتهى
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