٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٦:٥٧ م
رقم الصحفي: 1876
رمز الخبر: 84691704
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فتاة إيرانية بطلة مسابقات تنس الطاولة في العراق

فتاة إيرانية بطلة مسابقات تنس الطاولة في العراق

طهران/20 آذار/مارس/إرنا- نجحت كيميا رستمي في التتويج ببطولة العراق لتنس الطاولة بعد الفوز على اللاعبة الإيرانية الأخرى شيما صفايي بنتيجة 3-2 في منافسات بطولة العراق الدولية لتنس الطاولة للناشئين.

وفازت شيما صفائي بالميدالية الفضية وحصلت إلينا رحيمي ولاعبة من مصر بصورة مشتركة على الميدالية البرونزية .

وانطلقت بطولة العالم لتنس الطاولة للناشئين يوم 14 آذار/مارس الجاري في محافظة السليمانية شمال العراق وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه.

انتهى

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